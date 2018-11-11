Gençler’in fiyakasını Balkes bozdu

SPOR Toto 1. Lig'de Balıkesirspor evinde Gençlerbirliği'ni 3-1 mağlup ederek rakibinin 11 maçlık yenilmezlik serisine son verdi. Balkes'in galibiyet gollerini Nizamettin Çalışkan, Oğuz Yılmaz ve Abdülkadir Özgen kaydetti. 88'de Balıkesirli Abdülkadir penaltı vuruşundan yararlanamadı. Başkent temsilcisi Gençlerbirliği 31 puanla ligin zirvesinde yer alıyor.
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