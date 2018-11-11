Cimbom geri döndü!.. Çok sıkıntılı bir süreçten geçen, ligde son 3 maçını kazanamayan eksik Galatasaray, Kayserispor deplasmanında 3-0 kazanarak hayata döndü. 18. dakikada sağ çaprazda topla buluşan Feghouli, rakibini çalımlayarak şutu attı. Kaleci Muammer'den dönen topu takip eden Onyekuru skoru 1-0 yaptı.
MUAMMER GOLE İZİN VERMEDİ
38. dakikada Mariano'nun sağ kanattan arka direğe ortasında Ömer'in sert şutunda kaleci Muammer, ayaklarıyla topun kaleye gitmesini önledi. 45. dakikada Bernard Mensah'ın uzaktan şutu direği yaladı.
ONYEKURU'DAN ÇOK ŞIK GOL
55. dakikada Sinan'ın aşırtma vuruşu kaleci Muammer iki hamlede kontrol etti. Galatasaray 75'te farkı ikiye çıkardı. Selçuk'un uzun pasına hareketlenen Onyekuru topu ağlara yolladı: 0-2.
ARKA DİREKTE BİTİRDİ
83. dakikada Lopes ikinci sarı karttan atıldı ve Kayseri 10 kişi kaldı. 88. dakikada sağdan Mariano ortaladı. Ömer Bayram arka direkte şık bir vuruşla skoru belirledi: 3-0.
MUAMMER GOLE İZİN VERMEDİ
38. dakikada Mariano'nun sağ kanattan arka direğe ortasında Ömer'in sert şutunda kaleci Muammer, ayaklarıyla topun kaleye gitmesini önledi. 45. dakikada Bernard Mensah'ın uzaktan şutu direği yaladı.
ONYEKURU'DAN ÇOK ŞIK GOL
55. dakikada Sinan'ın aşırtma vuruşu kaleci Muammer iki hamlede kontrol etti. Galatasaray 75'te farkı ikiye çıkardı. Selçuk'un uzun pasına hareketlenen Onyekuru topu ağlara yolladı: 0-2.
ARKA DİREKTE BİTİRDİ
83. dakikada Lopes ikinci sarı karttan atıldı ve Kayseri 10 kişi kaldı. 88. dakikada sağdan Mariano ortaladı. Ömer Bayram arka direkte şık bir vuruşla skoru belirledi: 3-0.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
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