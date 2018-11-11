Galatasaray krizi fırsata çevirdi

G.Saray'da Teknik Direktör Fatih Terim farkını yine ortaya koydu. Maçı tribünden izleyen tecrübeli teknik direktör, Kayserispor maçında yeni bir sistem denedi. 5 sakatı, 3 cezalı oyuncusu olan Terim, Kayseri deplasmanında 3-5-2 sistemiyle mücadele etti. Yeni sistem deyim yerindeyse takıma 'Cuk' diye oturdu. Fatih Terim, bir anlamda krizi fırsata çevirdi... Çünkü yeni sistemle beraber, takım kendine geldi. Daha efektif bir oyun sergilendi. Onyekuru ve Feghouli de kendine geldi. G.Saray, eksiklerine rağmen 3 puanı hanesine yazdırarak Başakşehir'in kazandığı haftada hata yapmadı.
İYİ BİR RUH SERGİLEDİK
"Eksiklerimiz vardı. Hocamız bizimle beraber değildi. Sahada iyi bir ruh sergiledik. Güzel bir galibiyet oldu" dedi.
İYİ BİR RUH SERGİLEDİK
"Eksiklerimiz vardı. Hocamız bizimle beraber değildi. Sahada iyi bir ruh sergiledik. Güzel bir galibiyet oldu" dedi.
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