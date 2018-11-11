Fenerbahçe Alanya’yı ağırlıyor

Fenerbahçe, Süper Lig'in 12. haftasında bugün sahasında Alanyaspor ile karşılaşacak. Ülker Stadı'nda saat 18.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Alper Ulusoy yönetecek. Koeman yönetimindeki sarı-lacivertlilerin ligde 10 puanı bulunuyor. Alanyaspor teknik direktörlük görevi için Sergen Yalçın'la anlaşsa da henüz göreve başlamayan Yalçın, bugün kulübede olmayacak. Alanya'nın başında Mustafa Camunak yer alacak.
FENERBAHÇE'DE EKSİKLER VAR
F.Bahçe'de cezalı Jailson ve Soldado Alanya'ya karşı forma giyemeyecek. Sakatlık süreci devam eden M. Topal ve M. Ekici de bugünkü karşılaşmada oynayamayacak.
FENERBAHÇE'DE EKSİKLER VAR
F.Bahçe'de cezalı Jailson ve Soldado Alanya'ya karşı forma giyemeyecek. Sakatlık süreci devam eden M. Topal ve M. Ekici de bugünkü karşılaşmada oynayamayacak.
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