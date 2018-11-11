Bugünkü
Takvim

Alanya’yı ağırlıyor

Ligde istediği sonuçları alamayan ve maç eksiğiyle düşme hattıdna bulunan F.Bahçe bugün saat 18.00’de Alanya’yı ağırlayacak. Maçı yönetecek.

Fenerbahçe Alanya’yı ağırlıyor
, 'in 12. haftasında bugün sahasında ile karşılaşacak. Ülker Stadı'nda saat 18.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem yönetecek. Koeman yönetimindeki sarı-lacivertlilerin ligde 10 puanı bulunuyor. Alanyaspor teknik direktörlük görevi için 'la anlaşsa da henüz göreve başlamayan Yalçın, bugün kulübede olmayacak. Alanya'nın başında Mustafa Camunak yer alacak.

FENERBAHÇE'DE EKSİKLER VAR
F.Bahçe'de cezalı Jailson ve Alanya'ya karşı forma giyemeyecek. Sakatlık süreci devam eden M. Topal ve M. Ekici de bugünkü karşılaşmada oynayamayacak.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerSpor HaberleriFenerbahçe Alanya’yı ağırlıyor
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR
OYUN tüm oyunlar