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  • 10.11.2018 18:12

'den 'ye tepki

Başkanı , Donk ve 'in cezalarının onanmasının ardından 'ye yönelik çok sert açıklamalarda bulundu. Cengiz, "Kılıç çekme, savaş baltalarını çekme gibi bir durum seziyorum" derken "Biz küllerimizden doğarız, Galatasaray'ı kimse engelleyemez. Galatasaray'a karşı kutsal ittifak gibi bir durum görüyoruz. Bütün taraftarımızla birlikte Galatasaray'ı hem Türkiye hem de Avrupa şampiyonluklarına ulaştıracağız" diye konuştu

Mustafa Cengizden TFFye tepki

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, TFF Tahkim Kurulu'nun Garry Rodrigues ve Ryan Donk'un cezalarını onamasının ardından TRT Spor'a çarpıcı açıklamalarda bulundu. Cengiz'in açıklamalarından satırbaşları:

"Sanırım bir daha, bir daha bizi sevk edecekler. Hocamızı sevk etmesinler, beni etsinler. Sanırım işler laf anlamaz, laf dinlemez noktaya geldi. Kılıç çekme, savaş baltalarını çekme gibi bir durum seziyorum. Pazartesi ya da salı günü her türlü sorunun açık olduğu basın toplantısı düzenleyeceğiz. Biz hata yapmadık, verilen cezaları kabul etmiyoruz. 'Zümrüdü Anka Kuşu' gibiyiz. Biz küllerimizden doğarız, Galatasaray'ı kimse engelleyemez.

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