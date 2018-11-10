Bugünkü
Takvim
  • Spor
  • 10.11.2018
  • Son Güncelleme: 10.11.2018 - 01:36
  • Gazete

Luce’den sürpriz kadro

A ’ın hocası Lucescu 4 büyüklerden toplam 4 futbolcu çağırdı.

Luce’den sürpriz kadro
A Milli Futbol Takımı'nın, 17 Kasım'da İsveç ile 'da oynayacağı Uluslar Ligi, 20 Kasım'da Ukrayna ile Antalya'da yapacağı özel maçın aday kadrosu belli oldu. Kadroya ligin en az gol yiyen kalecisi Mert Günok davet edilmezken, G.Saray, F.Bahçe ve Beşiktaş'tan toplam 4 futbolcu çağrıldı. Trabzon'dan ise futbolcu davet edilmedi.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerSpor HaberleriLuce’den sürpriz kadro
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR
OYUN tüm oyunlar