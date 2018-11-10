Luce’den sürpriz kadro

A Milli Futbol Takımı'nın, 17 Kasım'da İsveç ile Konya'da oynayacağı UEFA Uluslar Ligi, 20 Kasım'da Ukrayna ile Antalya'da yapacağı özel maçın aday kadrosu belli oldu. Kadroya ligin en az gol yiyen kalecisi Mert Günok davet edilmezken, G.Saray, F.Bahçe ve Beşiktaş'tan toplam 4 futbolcu çağrıldı. Trabzon'dan ise futbolcu davet edilmedi.
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