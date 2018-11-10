Kayserispor - Galatasaray | CANLI

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda Kayserispor ile karşı karşıya geliyor.

Süper Lig'de son 3 maçında iki beraberlik ve bir mağlubiyet yaşayan Galatasaray, topladığı 20 puanla 12. haftaya lider Medipol Başakşehir'in 4 puan gerisinde averajla 2. sırada girdi. Son 7 maçından bir galibiyet, bir beraberlik ve 5 yenilgiyle ayrılan Kayserispor ise 12 puan ve averajla 12. sırada bulunuyor.





İLK 11'LER

GALATASARAY: Muslera, Ozan, Maicon, Serdar, Ömer, Mariano, Selçuk, Belhanda, Onyekuru, Feghouli, Sinan.

KAYSERİSPOR: Muammer, Tiago, Atila, Sapunaru, Kucher, Rotman, Şamil, Mensah, Bilal, Chery, Umut

GALİBİYETE HASRET KALDI

Ligde ​son 5 maçtır galibiyet hasreti olan Galatasaray, Kayseri'de bunu sona erdirmek için sahaya çıkacak. Ligde 3 karşılaşmada Bursaspor ve Fenerbahçe ile berabere kalan, Yeni Malatyaspor'a mağlup olan sarı- kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi'nde de Schalke 04 oynadığı iki maçtan 1 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Galatasaray bu maçlarda 3 gol atabildi.

KAYSERİ'DE 7 OYUNCU YOK

Galatasaray kadar rakibi Kayserispor'un da sakatlarla başı dertte... Bugün tam 7 oyuncusundan yoksun maça çıkacak. Sakatlığı bulunan Sakıb, Oğuzhan, Hasan Hüseyin Acar, Deniz Türüç, Levent Gülen, sakatlığı tam geçmeyen Artem Kravets ve kırmızı kart cezalısı Kana Biyik forma giyemeyecek. İyileşen Lopes ile Chery ise yerini alabilecek.





ÖZEL LOCADA İZLEYECEK

7 maçlık cezasının ilkini Kayseri deplasmanında çekecek olan Fatih Terim, Kadir Has Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı özel locadan izleyecek. Tecrübeli hoca, 2013 yılında da yine cezası nedeniyle Kayserispor deplasmanında maçı locadan takip etmişti. Terim'in yine aynı locadan yer ayırtması bekleniyor. Hasan Şaş'ın ise maça gitmeyeceği öğrenildi.

TAKIM LEVENT ŞAHİN'E EMANET

Fatih Terim'in 7 maçlık cezası süresince takımın başında yer alacak isim belli oldu. Tecrübeli teknik adamın yokluğunda Galatasaray'ı kulübede Levent Şahin temsil edecek. Ümit Davala ile Taffarel de Şahin'in yardımcılıklarını yapacak. Terim'in A Milli Takım'da da yardımcılığını üstlenen Levent Şahin, kısa bir süre Adanaspor'u da çalıştırmıştı.

BELHANDA SINIRDA

Kayserispor maçı öncesinde Galatasaray'da bir futbolcu sarı kart sınırında... Younes Belhanda sarı kart görmesi halinde ligin 13. haftasındaki Atiker Konyaspor müsabakasında forma giyemeyecek.

CELİL'E PİYANGO

Üst üste gelen sakatlık ve cezalar yedeklerle gençlere gün doğurdu. Daha önce savunmada Ozan Kabak'a şans veren teknik heyet, Kayserispor maçına Celil Yüksel'i hazırlıyor. 20 yaşındaki oyuncunun, cezalı Ndiaye ve Donk ile sakat Fernando'nun yokluğunda Selçuk ile birlikte ön liberoda görev alabileceği öğrenildi.

FEDAKAR LİNNES

Schalke 04 maçında sakatlanan Martin Linnes de Kayseri'ye götürülecek. Norveçli oyuncunun, ağrıları olmasına rağmen eksiklerin fazlalığı nedeniyle teknik heyete 'oynamak istiyorum' dediği öğrenildi. Mertin Linnes'in tavrı takdirle karşılandı. Yine de bugün oynayıp oynamayacağına maç saatinde karar verilecek.





KAYSERİ'DEKİ MAÇLAR

Galatasaray, genelde büyük üstünlük kurduğu Kayserispor'u deplasmanda ise 22 lig maçında 9 kez yendi. Kayseri'deki sadece bir maçı ev sahibi ekip kazanırken, 12 müsabakada taraflar eşitliği bozamadı. Kayserispor evinde 18, Galatasaray ise deplasmanda 31 gol attı. Kayserispor, rakibi karşısında evindeki tek galibiyeti 1973-1974 sezonundaki ilk randevuda elde etti. 21 Nisan 1974 tarihinde yapılan maçı 2-0 kazanan Kayserispor, daha sonra Galatasaray ile evinde oynadığı 21 müsabakadan 9'unu yitirdi, 12'sinde berabere kaldı.