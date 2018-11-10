G.Saray'da Kayserispor maçı öncesinde kadro sıkıntısı... Fenerbahçe maçından sonra PFDK tarafından 7 maçla cezalandıralan teknik direktör Fatih Terim, Kayserispor karşılaşmasında kulübede olamayacak... Yardımcısı Hasan şaş da derbide aldığı ceza nedeniyle Kayserispor sınavında kulübede oturamayacak.
ORTA SAHADA ÖNEMLİ EKSİKLER
Cimbom'un Kayseri sınavında 3 futbolcusu cezalı, 5 futbolcusu ise sakat. Derbiden dolayı ceza alan Ryan Donk, Garry Rodrigues ve Badou Ndiaye kritik maçta takımını yalnız bırakacak.
ÖNEMLİ FUTBOLCULAR SAKAT
Aslan'da ayrıca Emre Akbaba, Fernando Reges, Martin Linnes, Eren Derdiyok ve Yuto Nagatomo da sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Takımın başında ise yardımcı hocalardan Levent Şahin olacak.
HAMLE ŞANSI İYİCE AZALDI
Fatih Terim, kritik Kayserispor maçına oyuncularını psikolojik olarak hazırladı. Fatih hocanın elinde ise 13 futbolcu kaldı. İmparator, 13 kişiyle Kayseri'de bir 11 çıkartıp 3 puan için mücadele edecek.
ŞAMPİYON TAKIM 6 AYDA ERİDİ!
Galatasaray ligde geçen sezon son hafta oynadığı Göztepe maçına göre tam 7 kişi eksik... Cimbom'un şampiyonluk maçındaki kadrosundan tam 7 kişi bugün Kayseri'de forma giyemeyecek. Denayer ve Gomis takımdan ayrıldı. Donk ve Rodrigues cezalı. Nagatomo, Fernando ve Linnes ise sakatlıklarla boğuşuyor.
ORTA SAHADA ÖNEMLİ EKSİKLER
Cimbom'un Kayseri sınavında 3 futbolcusu cezalı, 5 futbolcusu ise sakat. Derbiden dolayı ceza alan Ryan Donk, Garry Rodrigues ve Badou Ndiaye kritik maçta takımını yalnız bırakacak.
ÖNEMLİ FUTBOLCULAR SAKAT
Aslan'da ayrıca Emre Akbaba, Fernando Reges, Martin Linnes, Eren Derdiyok ve Yuto Nagatomo da sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Takımın başında ise yardımcı hocalardan Levent Şahin olacak.
HAMLE ŞANSI İYİCE AZALDI
Fatih Terim, kritik Kayserispor maçına oyuncularını psikolojik olarak hazırladı. Fatih hocanın elinde ise 13 futbolcu kaldı. İmparator, 13 kişiyle Kayseri'de bir 11 çıkartıp 3 puan için mücadele edecek.
ŞAMPİYON TAKIM 6 AYDA ERİDİ!
Galatasaray ligde geçen sezon son hafta oynadığı Göztepe maçına göre tam 7 kişi eksik... Cimbom'un şampiyonluk maçındaki kadrosundan tam 7 kişi bugün Kayseri'de forma giyemeyecek. Denayer ve Gomis takımdan ayrıldı. Donk ve Rodrigues cezalı. Nagatomo, Fernando ve Linnes ise sakatlıklarla boğuşuyor.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.