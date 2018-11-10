Belhanda, Soldado’ya 2 kez saldırdı

Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli, PFDK kararlarını değerlendirdi. Soldado'ya 6, Jailson'a 8 maç ceza vermesini yorumlayan Comolli, "Bu kararın adaletsiz ve haksız olduğunu düşünüyorum. Tabii ki hatalı olduğumuz yanlar var ama hatalı olmadığımız yanlar da var. Soldado, Belhanda tarafından iki defa saldırıya maruz kaldı. Bir tanesi maç sırasında bir tanesi de maçın sonundaydı. Tabii ki şu anda hukuki bir süreç var ve devam ediyor. Biz itiraz hakkımızı kullanacağız. Gerekli mücadeleyi vereceğiz" dedi.

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