Burak Yılmaz kadroya alınmadı!

Bursaspor maçında olay çıkaran Burak Yılmaz, Trabzonspor'un Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın kadrosuna alınmadı. Bursa maçı sonrasında yönetimin 500 bin lira para cezası verdiği tecrübeli oyuncunun hafif sakatlığı bulunuyordu.
NWAKAEME 11'E DÖNÜYOR
Trabzon'da bugün oynanacak Malatya maçında ileri uçta Rodallega görev yapacak. Amiri, Abdülkadir ve Nwakaeme üçlüsü de ona hücumda destek verecek.
NWAKAEME 11'E DÖNÜYOR
Trabzon'da bugün oynanacak Malatya maçında ileri uçta Rodallega görev yapacak. Amiri, Abdülkadir ve Nwakaeme üçlüsü de ona hücumda destek verecek.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.