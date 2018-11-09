  • Spor
  • 09.11.2018
  • Son Güncelleme: 09.11.2018 - 00:32
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kadroya alınmadı!

maçında taraftara tepki gösteren Burak, ’ya götürülmedi

Burak Yılmaz kadroya alınmadı!
Bursaspor maçında olay çıkaran Burak Yılmaz, Trabzonspor'un Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın kadrosuna alınmadı. Bursa maçı sonrasında yönetimin 500 bin lira para cezası verdiği tecrübeli oyuncunun hafif sakatlığı bulunuyordu.

NWAKAEME 11'E DÖNÜYOR
'da bugün oynanacak Malatya maçında ileri uçta Rodallega görev yapacak. Amiri, Abdülkadir ve Nwakaeme üçlüsü de ona hücumda destek verecek.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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