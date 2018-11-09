Valbuena geri döndü!

F.Bahçe Avrupa Ligi'ndeki 4. maçında Anderlecht'i 2-0 yendi. 14. dakikada Valbuena sağ kanattan savunma arkasına topsuz koşu yaptı. Ortasını yaptı, Slimani'nin kafası üstten auta çıktı. 17'de Slimani'nin kafa vuruşu direği yaladı. 18'de Hasan Ali sol kanattan içeriye girdi. Yakın mesafeden sert şutu az farkla dışarı gitti...
30 METREDEN DİREĞİ NİŞANLADI
DAKİKALAR 43'ü gösterdiğinde ise Anderlecht gole çok yaklaştı. Yaklaşık 30 metreden Trebel'in kullandığı frikik üst direğe çarpıp auta çıktı. F.Bahçe ilk yarıda özellikle hücumda istediklerini gerçekleştiremedi.
SLİMANİ BENCİL DAVRANINCA!
53'te Eljif Elmas'ın ceza yayı üzerinden sert şutunu köşeden Didillon çıkardı. 58'de İslam Slimani, çalımlarla Anderlecht ceza sahasına girdi. Mathieu Valbuena'ya pasını aktaramayınca Fenerbahçe golden oldu.
VALBUENA YİNE SAHNEYE ÇIKTI
71'DE Valbuena'nın yaptığı orta ağlarla buluştu: 1-0. 74'te Anderlecht savunmasını hataya zorlayan Valbuena, boş durumdaki Frey'i gördü. İsviçreli topu boş ağlara gönderdi: 2-0. 83'te Slimani karşı karşıya kaçırdı.
30 METREDEN DİREĞİ NİŞANLADI
DAKİKALAR 43'ü gösterdiğinde ise Anderlecht gole çok yaklaştı. Yaklaşık 30 metreden Trebel'in kullandığı frikik üst direğe çarpıp auta çıktı. F.Bahçe ilk yarıda özellikle hücumda istediklerini gerçekleştiremedi.
SLİMANİ BENCİL DAVRANINCA!
53'te Eljif Elmas'ın ceza yayı üzerinden sert şutunu köşeden Didillon çıkardı. 58'de İslam Slimani, çalımlarla Anderlecht ceza sahasına girdi. Mathieu Valbuena'ya pasını aktaramayınca Fenerbahçe golden oldu.
VALBUENA YİNE SAHNEYE ÇIKTI
71'DE Valbuena'nın yaptığı orta ağlarla buluştu: 1-0. 74'te Anderlecht savunmasını hataya zorlayan Valbuena, boş durumdaki Frey'i gördü. İsviçreli topu boş ağlara gönderdi: 2-0. 83'te Slimani karşı karşıya kaçırdı.
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