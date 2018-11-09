Beşiktaş Belçika'dan üzgün dönüyor... Kartal Vodafone Park'ta 4-2 yenildiği Genk'le deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Beşiktaş 16. dakikada golü buldu. M.Pektemek'in pasıyla sağ çaprazdan ceza sahasına giren Quaresma kaleciyle karşı karşıya kaldığı anda yaptığı vuruşla Beşiktaş'ı 1-0 öne geçirdi.
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