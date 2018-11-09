  • Spor
  • 09.11.2018
  • Son Güncelleme: 09.11.2018 - 00:56
  • Gazete

Genk önünde 3 puanı son anda kaçırdı

evinde 4 gol yediği Genk önünde çok iyi oynadı. Ancak 87. dakikada gelen beraberlik yle yıkıldı. Quaresma'nın golüyle öne geçen Berge'ye engel olamadı. Beşiktaş böylece umudunu son iki maça bıraktı



Beşiktaş Belçika'dan üzgün dönüyor... Kartal Vodafone Park'ta 4-2 yenildiği Genk'le deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Beşiktaş 16. dakikada golü buldu. M.Pektemek'in pasıyla sağ çaprazdan ceza sahasına giren Quaresma kaleciyle karşı karşıya kaldığı anda yaptığı vuruşla Beşiktaş'ı 1-0 öne geçirdi.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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