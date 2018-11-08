Kendine gel Nando

G.Saray'da son günlerin formsuz ismi Fernando Muslera, Schalke maçında yaptığı hatayla takımının geriye düşmesine neden olmuştu. Bilindiği gibi ligde cuma günü oynanan Fenerbahçe maçında da hatalar yapmıştı. Nando, bu sezon Trabzonspor, Akhisarspor ve Antalya maçında da büyük hatalar yaptı. Fatih Terim'in Taffarel'e, "Söyle ona artık kendine gelsin" dediği öğrenildi.
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