  • Spor
  • 08.11.2018
  • Son Güncelleme: 07.11.2018 - 23:32
  • Gazete

Kendine gel Nando

Uruguaylı kaleci, maçında da hata yapınca ona fırçayı attı...

Kendine gel Nando
G.Saray'da son günlerin formsuz ismi Fernando Muslera, maçında yaptığı hatayla takımının geriye düşmesine neden olmuştu. Bilindiği gibi ligde cuma günü oynanan maçında da hatalar yapmıştı. Nando, bu sezon Trabzonspor, Akhisarspor ve Antalya maçında da büyük hatalar yaptı. 'in Taffarel'e, "Söyle ona artık kendine gelsin" dediği öğrenildi.
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