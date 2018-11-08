Fenerbahçe - Anderlecht maçı hangi kanalda? Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi dördüncü maçını izlemek isteyen futbolseverler bu soruya yanıt arıyor. Fenerbahçe, "Kupa 2" olarak adlandırılan UEFA Avrupa Ligi'nde 58. maçına çıkacak. Bu kulvarda daha önce 57 karşılaşma oynayan sarı-lacivertliler, 29 galibiyet, 16 beraberlik alırken, 12 kez yenildi. Peki, Fenerbahçe - Anderlecht maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? İşte Fenerbahçe - Anderlecht maçı ile ilgili merak edilenler...

FENERBAHÇE - ANDERLECHT MAÇI HANGİ KANALDA, NE ZAMAN?

Fenerbahçe - Anderlecht maçı için bekleyiş sürüyor. Belçika'nın Anderlecht takımını konuk edecek Fenerbahçe'de hedef 3 puan. Karşılaşma bugün saat 18.50'de başlayacak. İsveç Futbol Federasyonu'ndan Andreas Ekberg'in düdük çalacağı karşılaşmanın hangi kanalda yayınlanacağı resmi olarak açıklanmadı. Karşılaşmanın beIN Sports 1 kanalından yayınlanması bekleniyor. Resmi olarak bir açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.

FENERBAHÇE, AVRUPA'DA 226. RANDEVUDA

UEFA Avrupa Ligi D Grubu dördüncü maçında bugün Belçika'nın Anderlecht takımını konuk edecek Fenerbahçe, Avrupa'da 226. maçına çıkacak.

UEFA organizasyonlarına bu sezon Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turundan katılan sarı-lacivertliler, Portekiz'in Benfica takımına elenerek yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etti.

Avrupa arenasında 226. maçını Anderlecht'e karşı yapacak Fenerbahçe, daha önce oynadığı 225 karşılaşmada 82 galibiyet, 47 beraberlik alırken, 96 maçta sahadan yenilgiyle ayrıldı. Bu maçlarda rakip filelere 280 gol gönderen Fenerbahçe, kalesinde ise 334 gol gördü.

Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarındaki performans tablosu şöyle:

Organizasyon O G B M A Y UEFA Kupası 54 18 10 26 72 91 UEFA Avrupa Ligi 57 29 16 12 78 55 Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası 33 9 4 20 30 70 UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme 32 12 10 10 47 37 UEFA Şampiyonlar Ligi 40 11 6 23 42 70 Avrupa Kupa Galipleri Kupası 9 3 1 5 11 11 TOPLAM 225 82 47 96 280 334

"KUPA 2"DE 58. MAÇ

Fenerbahçe, "Kupa 2" olarak adlandırılan UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi'nde bugün 58. maçına çıkacak.

Bu kulvarda daha önce 57 karşılaşma oynayan sarı-lacivertliler, 29 galibiyet, 16 beraberlik alırken, 12 kez yenildi.

Fenerbahçe, rakip filelere 78 gol bırakırken, kalesinde 55 gol gördü.

EN BÜYÜK BAŞARI YARI FİNAL

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde bugüne dek en büyük başarısını yarı final oynayarak elde etti.

Sarı-lacivertliler, 2012-2013 sezonunda teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde UEFA Avrupa Ligi'ne C Grubu'ndan katılmıştı.

O dönem Fransa'dan Marsilya, Almanya'dan Borussia Mönchengladbach ve Kıbrıs Rum Kesimi'nden AEL Limasol'un bulunduğu grubu 13 puan toplayarak lider tamamlayan Fenerbahçe, son 32 turunda Belarus'un BATE Borisov takımıyla eşleşmişti. Rakibini gol yemeden eleyen sarı-lacivertliler, bir üst turda ise Çekya'nın Viktoria Plzen ekibini saf dışı bırakmıştı.

Çeyrek finalde İtalya'nın Lazio takımını da geçmeyi başaran sarı-lacivertliler, yarı finale yükselme başarısı göstermişti. Fenerbahçe, yarı finalde ise Portekiz'in Benfica takımına elenmekten kurtulamamıştı.

SON UEFA GRUBUNDAN LİDER ÇIKTI

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde grup müsabakalarında son yıllarda aldığı başarılı sonuçlarla dikkati çekiyor.

Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde yarı final oynadığı 2012-2013 sezonunda grubunu lider tamamlayan Fenerbahçe, 2015-2016 sezonunda ise grubundan ikinci sırada çıkmayı başardı.

Sarı-lacivertliler, UEFA Avrupa Ligi gruplarına en son katıldığı 2016-2017 sezonunda İngiltere'nin Manchester United ekibini geride bırakarak, grubundan lider çıktı.

Fenerbahçe, geçen sezon ise UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Makedonya'nın Vardar ekibine elenerek, taraftarlarına büyük hayal kırıklığı yaşatmıştı.

FENERBAHÇE KAZANIP AVANTAJ YAKALAMA PEŞİNDE

UEFA Avrupa Ligi D Grubu 4'üncü maçında Fenerbahçe, bugün Belçika temsilcisi Anderlecht'i konuk edecek. Ülker Stadı'nda saat 18.50'de başlayacak mücadelede İsveç Futbol Federasyonu'ndan Andreas Ekberg düdük çalacak.

D Grubu'nda geride kalan 3 karşılaşmada 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan sarı-lacivertli ekip, 4 puanla 2'nci sırada bulunuyor.

Hırvatistan'dan Dinamo Zagreb ile Slovakya'dan Spartak Trnava'nın yer aldığı D Grubu'ndan galibiyet ile ayrılmak isteyen Fenerbahçe, ilk maçta 2-2 berabere kaldığı Anderlecht karşısında avantaj yakalamak için mücadele verecek.

VALBUENA DÜMENE GEÇTİ

Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi ile atağa geçen Mathieu Valbuena, umut saçtı. Geçtiğimiz sezon takıma dahil olan Valbuena, Galatasaray derbisi ile en başarılı oyunlarından birini sergiledi. Phillip Cocu'nun görevden alınması ile takımın başına gelen Erwin Koeman, mücadele öncesinde Valbuena ile yakından ilgilenerek öz güven kazanması için olumlu adımlar attı. Derbi maçta istediği performansı gören Koeman'ın Avrupa Ligi'ndeki maçta da 11'de yer alıp saha içinde lider konumda olması bekleniyor.

SLIMANI FORMA GİYECEK

Fenerbahçe'de Islan Slimani, Anderlecht karşılaşmasıyla formasına kavuşacak.

Spor Toto Süper Lig'in 10'uncu haftasında oynanan MEK Ankaragücü maçında kırmızı kart görerek cezalı duruma düşen ve 11'inci haftadaki derbide takımını yalnız bırakan Slimani, Anderlecht maçıyla takıma dahil olacak. Derbi maçta Slimani yerine Frey'e görev veren Koeman, Avrupa Ligi'nde Cezayirli oyuncuya ilk 11'de görev verecek.

MEHMET TOPAL HAZIR AMA RİSKE EDİLMEYECEK

Fenerbahçe'de kasık fıtığı ameliyatı olan Mehmet Topal, bugün oynanacak maçta riske edilmeyecek.

Süper Lig'in 8'inci haftasında oynanan Medipol Başakşehir maçından sonra sol kasığında bulunan fıtık sebebiyle ameliyat edilen Mehmet Topal'ın iyileşmesi Erwin Koeman'ın içini rahatlattı. Sakatlıkları devam eden Mehmet Ekici ve Oğuz Kağan Güçtekin'in ardından Jailson'un da ligde cezalı duruma düşmesi ile sıkıntı yaşayan Fenerbahçe'de sevindirici haber geldi. Sakatlığı son bulan ve takımla çalışmalara başlayan Mehmet Topal, Anderlecht maçının kadrosuna dahil edilmeyecek olsa da ligde oynanacak Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasında görev alacak.

Fenerbahçe Tenik Sorumlusu Erwin Koeman'ın Anderlecht maçına şu 11 ile çıkması bekleniyor: "Harun - Isla, Skrtel, Neustadter, Hasan Ali, Jailson, Eljif, Ayew, Benzia, Valbuena, Slimani"