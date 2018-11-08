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  • 08.11.2018
  • Son Güncelleme: 07.11.2018 - 23:19
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- derbisinin faturası bugün kesilecek

gündemine oturan olaylı G.Saray-F.Bahçe derbisiyle ilgili cezalar bugün açıklanacak.

PFDK faturayı kesiyor
Cuma günü oynanan ve çıkan kavgayla gündeme oturan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin faturası bugün kesilecek... Öğlen toplanacak olan PFDK, Futbol Federasyonu'nun sevk ettiği isimlerle ilgili kararını açıklayacak. TFF, Galatasaray'dan Mustafa Cengiz, Abdurrahim Albayrak, Fatih Terim, Hasan Şaş, Ndiaye, Donk ve Rodrigues'i, Fenerbahçe'den ise Jailson ve Saldodo'yu ceza kuruluna sevk etmişti.




TERİM&CENGİZ'E BIR SEVK DAHA!
Başkanı ve teknik direktör birkez daha 'ya sevk edildi. Bu karara gerekçe olarak, iki ismin Schalke maçı öncesi ve sonrası yaptığı açıklamalar gösterildi.
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