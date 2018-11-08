Cuma günü oynanan ve çıkan kavgayla gündeme oturan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin faturası bugün kesilecek... Öğlen toplanacak olan PFDK, Futbol Federasyonu'nun sevk ettiği isimlerle ilgili kararını açıklayacak. TFF, Galatasaray'dan Mustafa Cengiz, Abdurrahim Albayrak, Fatih Terim, Hasan Şaş, Ndiaye, Donk ve Rodrigues'i, Fenerbahçe'den ise Jailson ve Saldodo'yu ceza kuruluna sevk etmişti.
TERİM&CENGİZ'E BIR SEVK DAHA!
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ve teknik direktör Fatih Terim birkez daha PFDK'ya sevk edildi. Bu karara gerekçe olarak, iki ismin Schalke maçı öncesi ve sonrası yaptığı açıklamalar gösterildi.
TERİM&CENGİZ'E BIR SEVK DAHA!
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ve teknik direktör Fatih Terim birkez daha PFDK'ya sevk edildi. Bu karara gerekçe olarak, iki ismin Schalke maçı öncesi ve sonrası yaptığı açıklamalar gösterildi.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.