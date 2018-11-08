Cengiz’li Roma, CSKA’yı deplasmanda devirdi

Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda FIFA Kokartlı hakemimiz Cüneyt Çakır'ın düdük çaldığı maçta Roma, deplasmanda CSKA Moskova'yı 2-1 mağlup etti. Milli futbolcumuz Cengiz Ünder'in 70. dakikada oyuna dahil olduğu maçta Roma'ya galibiyeti getiren golleri Manolas ile Pellegrini kaydetti. H Grubu'nda ise Valencia ise Young Boys'u 3-1 yendi.
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