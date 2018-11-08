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  • 08.11.2018
  • Son Güncelleme: 07.11.2018 - 23:37
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Cengiz’li , CSKA’yı deplasmanda devirdi

Cengiz’li Roma, CSKA’yı deplasmanda devirdi
Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda Kokartlı hakemimiz 'ın düdük çaldığı maçta , deplasmanda CSKA Moskova'yı 2-1 mağlup etti. Milli futbolcumuz 'in 70. dakikada oyuna dahil olduğu maçta Roma'ya galibiyeti getiren golleri Manolas ile Pellegrini kaydetti. H Grubu'nda ise ise Young Boys'u 3-1 yendi.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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