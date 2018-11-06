  • Spor
  • 06.11.2018
  • Son Güncelleme: 06.11.2018 - 02:09
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Fener Efes’i uzatmada yıktı

F.Bahçe, uzatmaya giden maçta ’i 7 sayı farkla devirdi.

Fener Efes’i uzatmada yıktı
Basketbol Süper Ligi'ndeki dev maçta Fenerbahçe, Anadolu Efes'i uzatmada 86-79'luk skorla devirdi. bu sonuçla 5'te 5 yaparken, Anadolu Efes ise 2. mağlubiyetini aldı. F.Bahçe'de Nikola Kalinic 17 sayı, 6 ribaunt, Kostas Sloukas ise 16 sayı ve 4 asistle maça damga vuran isimler oldular.
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