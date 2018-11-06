Derbi psikolojik olarak yordu

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Schalke maçı öncesinde açıklamalarda bulundu. Tecrübeli hoca, Fenerbahçe derbisinin fiziksel ve psikolojik açıdan takımı yorduğunu söyledi. Fatih hoca, olaylı Fenerbahçe maçı ile ilgili soruları da Schalke maçından sonra yanıtlayacağını dile getirdi.
KAYBEDERSEK İŞİMİZ ZOR
Terim, "Schalke takımı iyi bir takım. Domanico Tedesco gibi çok genç ve iddialı bir hocaları var. Çok iyi bir teknik adam ve daha iyi olacak öyle görünüyor. Aramızdaki tek fark onlar derbi oynamadılar, biz oynadık; ama 4-5 puandayız. Schalke kaybederse iddiaları devam eder, biz kaybedersek iddiamız çok zayıflar. Sonraki maçlar da kaderi çizer" ifadelerini kullandı.
CİMBOM'DA MORALLER YERİNE GELDİ
Cuma günü oynanan Fenerbahçe derbisinde 2-0'lık skoru koruyamayan ve psikolojik olarak yara alan Galatasaray'da moraller yerine geldi. Sarı-Kırmızılılar'ın dün Almanya yolculuğu öncesi uçak önünde çektirdiği fotoğrafta yüzlerin gülmesi dikkat çekti. Ayrıca Düsseldorf havalimanında gurbetçi taraftarların Galatasaray kafilesine gösterdiği büyük ilgi de moral dopingi oldu.
KAYBEDERSEK İŞİMİZ ZOR
Terim, "Schalke takımı iyi bir takım. Domanico Tedesco gibi çok genç ve iddialı bir hocaları var. Çok iyi bir teknik adam ve daha iyi olacak öyle görünüyor. Aramızdaki tek fark onlar derbi oynamadılar, biz oynadık; ama 4-5 puandayız. Schalke kaybederse iddiaları devam eder, biz kaybedersek iddiamız çok zayıflar. Sonraki maçlar da kaderi çizer" ifadelerini kullandı.
CİMBOM'DA MORALLER YERİNE GELDİ
Cuma günü oynanan Fenerbahçe derbisinde 2-0'lık skoru koruyamayan ve psikolojik olarak yara alan Galatasaray'da moraller yerine geldi. Sarı-Kırmızılılar'ın dün Almanya yolculuğu öncesi uçak önünde çektirdiği fotoğrafta yüzlerin gülmesi dikkat çekti. Ayrıca Düsseldorf havalimanında gurbetçi taraftarların Galatasaray kafilesine gösterdiği büyük ilgi de moral dopingi oldu.
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