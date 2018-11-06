Derbi psikolojik olarak yordu

CİMBOM'DA

Teknik Direktörümaçı öncesinde açıklamalarda bulundu. Tecrübeli hoca,derbisinin fiziksel ve psikolojik açıdan takımı yorduğunu söyledi. Fatih hoca,dile getirdi.Terim, "Domanico Tedesco gibi çok genç ve iddialıbir hocaları var. Çok iyi bir teknik adamve daha iyi olacak öyle görünüyor.; ama 4-5 puandayız.Sonraki maçlar da kaderi çizer"ifadelerini kullandı.günü oynananderbisinde'lık skoru koruyamayanve psikolojik olarak yara alan'damoraller yerine geldi. Sarı-Kırmızılılar'ındünyolculuğu öncesiuçak önünde çektirdiği fotoğrafta yüzleringülmesi dikkat çekti. Ayrıcahavalimanında gurbetçi taraftarlarınkafilesine gösterdiği büyükilgi de moral dopingi oldu.