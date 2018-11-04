  • Spor
  • 04.11.2018
  • Son Güncelleme: 04.11.2018 - 01:48
  • Gazete

Valbuena varsa gol var!

Valbuena varsa gol var!
Bu sezon gol bulmakta zorluk çeken 'nin yüzü Mahtieu Valbuena ile güldü. Bu sezon 'de 2. kez ilk 11'de sahaya çıkan Fransız futbolcu derbide kötü bir ilk yarı geçirmesine rağmen Erwin Koeman tarafından oyundan alınmadı. 2. yarıda etkisi gittikçe artan Valbuena önce penaltıyı gole çevirdi ardından Jalison'a harika bir asist yaptı. Koeman'ın bundan sonraki maçlarda sol kanat için ilk tercihinin Fransız futbolcu olduğu ve bunda ısrar edeceği öğrenildi.
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