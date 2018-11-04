Valbuena varsa gol var!

Bu sezon gol bulmakta zorluk çeken Fenerbahçe'nin yüzü Mahtieu Valbuena ile güldü. Bu sezon Süper Lig'de 2. kez ilk 11'de sahaya çıkan Fransız futbolcu derbide kötü bir ilk yarı geçirmesine rağmen Erwin Koeman tarafından oyundan alınmadı. 2. yarıda etkisi gittikçe artan Valbuena önce penaltıyı gole çevirdi ardından Jalison'a harika bir asist yaptı. Koeman'ın bundan sonraki maçlarda sol kanat için ilk tercihinin Fransız futbolcu olduğu ve bunda ısrar edeceği öğrenildi.
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