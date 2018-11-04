Topyekün disipline | Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde çıkan kavganın faturası ağır olacak

TT Stadı'ndaki derbi, Türkiye'nin gündemine oturdu... Olayların G.Saray ve F.Bahçe'ye faturası çok ağır olacak. TFF, gözlemci Ünsal Çimen ile temsilciler Hakan Taşçı, Aydın Balkanlı, Şentürk Demirel ve Ercan Okur'un raporlarını bekliyor.
6 FUTBOLCU DİSİPLİNE GİDECEK
Alınan bilgilere göre kırmızı kart gören Jailson ve Ndiaye'ye saldırıdan en az 5'er maç ceza gelebilir. Ayrıca olaylara karışan Soldado, Belhanda, Rodrigues ve Yiğithan'ın da disipline sevk edileceği öğrenildi.
TERİM'E EN AZ 4 MAÇ GELEBİLİR
Hakem Fırat Aydınus'a tükürdüğü gözlenen Fatih Terim de PFDK'lık olacak. Aydınus'un yakın çevresine "Her şeyi rapora yazdım" dediği öğrenildi. 'Tükürük' raporda yer alırsa Terim'e en az 4 maç ceza verilebilir.
YA SEN KALACAKSIN YA BEN
Terim'in Aydınus'a maç ayrıca "Ya sen kalacaksın ya ben. Her şeyi konuşmazsam Allah beni kahretsin. Maçın A..... S...." dediği iddia edildi. Derbiyle ilgili fatura ise en ağır Hasan Şaş'a çıkacak. Şaş'a 10 maç gelebilir.
6 FUTBOLCU DİSİPLİNE GİDECEK
Alınan bilgilere göre kırmızı kart gören Jailson ve Ndiaye'ye saldırıdan en az 5'er maç ceza gelebilir. Ayrıca olaylara karışan Soldado, Belhanda, Rodrigues ve Yiğithan'ın da disipline sevk edileceği öğrenildi.
TERİM'E EN AZ 4 MAÇ GELEBİLİR
Hakem Fırat Aydınus'a tükürdüğü gözlenen Fatih Terim de PFDK'lık olacak. Aydınus'un yakın çevresine "Her şeyi rapora yazdım" dediği öğrenildi. 'Tükürük' raporda yer alırsa Terim'e en az 4 maç ceza verilebilir.
YA SEN KALACAKSIN YA BEN
Terim'in Aydınus'a maç ayrıca "Ya sen kalacaksın ya ben. Her şeyi konuşmazsam Allah beni kahretsin. Maçın A..... S...." dediği iddia edildi. Derbiyle ilgili fatura ise en ağır Hasan Şaş'a çıkacak. Şaş'a 10 maç gelebilir.
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