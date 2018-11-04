Beşiktaş Başakşehir karşısında şanssızlık zincirini kıramadı. Abdullah Avcı Başakşehir'in başında Kartal'a 18 kez rakip olurken bu karşılaşmaların 6'sını kazandı. 8 maç berabere sonuçlanırken rakibine 4 kez mağlup oldu. Beşiktaş, Abdullah Avcı döneminde Başakşehir'den büyük darbeler yedi.
GÜNEŞ DÖNEMİ 1 GALİBİYET
Abdullah Avcı Şenol Güneş döneminde de Beşiktaş'a karşı üstünlüğünü sürdürdü. Beşiktaş Başakşehir'i 2015-2016 sezonunda 2-0 yenerken o maçtan sonra oynadığı 6 maçta 3 yenilgi 3 beraberlik aldı.
AVCI İLE EVİNDE 5 KEZ KAZANDI
Başakşehir Beşiktaş'a karşı kendi evinde de büyük üstünlük sağladı. Başakşehir evinde Beşiktaş'la yaptığı 11 maçta 5 galibiyet, 5 beraberlik, 1 yenilgi aldı. Böylece iç sahada da üstünlük kurdu.
HEP HÜSRAN
Beşiktaş Başakşehir karşısında genelde hüsrana uğradı. Kartal Başakşehir önünde tek deplasman galibiyetini 9 kasım 2014'te Olimpiyat Stadı'nda 2-1'lik skorla elde etti.
GÜNEŞ DÖNEMİ 1 GALİBİYET
Abdullah Avcı Şenol Güneş döneminde de Beşiktaş'a karşı üstünlüğünü sürdürdü. Beşiktaş Başakşehir'i 2015-2016 sezonunda 2-0 yenerken o maçtan sonra oynadığı 6 maçta 3 yenilgi 3 beraberlik aldı.
AVCI İLE EVİNDE 5 KEZ KAZANDI
Başakşehir Beşiktaş'a karşı kendi evinde de büyük üstünlük sağladı. Başakşehir evinde Beşiktaş'la yaptığı 11 maçta 5 galibiyet, 5 beraberlik, 1 yenilgi aldı. Böylece iç sahada da üstünlük kurdu.
HEP HÜSRAN
Beşiktaş Başakşehir karşısında genelde hüsrana uğradı. Kartal Başakşehir önünde tek deplasman galibiyetini 9 kasım 2014'te Olimpiyat Stadı'nda 2-1'lik skorla elde etti.
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