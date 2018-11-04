  • Spor
  • 04.11.2018
  • Son Güncelleme: 04.11.2018 - 01:30
  • Gazete

Fırtına’nın zirve hesabı

, ’u yenerek zirve yarışından kopmak istemiyor.

Fırtına’nın zirve hesabı
Süper Lig'de son iki haftada kaybettiği 4 puana rağmen zirveden uzaklaşmayan Trabzonspor, Bursaspor ile oynayacağı maçı kazanarak yeniden yarışa dahil olmak istiyor. Bordo-Mavili takımda bu karşılaşma öncesi sakatlıkları bulunan Yusuf Yazıcı, Mustafa Akbaş ve Kamil Ahmet Çörekçi oynayamayacak.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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