Fırtına’nın zirve hesabı

Süper Lig'de son iki haftada kaybettiği 4 puana rağmen zirveden uzaklaşmayan Trabzonspor, Bursaspor ile oynayacağı maçı kazanarak yeniden yarışa dahil olmak istiyor. Bordo-Mavili takımda bu karşılaşma öncesi sakatlıkları bulunan Yusuf Yazıcı, Mustafa Akbaş ve Kamil Ahmet Çörekçi oynayamayacak.

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