  • Spor
  • 04.11.2018
  • Son Güncelleme: 04.11.2018 - 01:27
  • Gazete

ağır yaralı!

Sakatlıklarla boğuşan G.Saray’da muhtemel cezalar tabloyu daha kötü hale getirecek. Ayrıca takımda moraller de bozuk.

Cimbom ağır yaralı!
2-0 öne geçmesine rağmen derbide iki puan bırakan Galatasaray maçtan ağır yaralı çıktı... Fernando, Nagatomo ve Emre Akbaba'nın sakatlığı nedeniyle sıkıntılı olan Cimbom'da Ndiaye de ceza alacak. Rodrigues de tehlikede. Ayrıca Fatih Terim, Hasan Şaş ve Ümit Davala'nın da cezası gündemde. Ayrıca Schalke maçı öncesi takımda moraller çok bozuk.
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