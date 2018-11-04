Başakşehir tutulmuyor!.. Haftaya lider giren Turuncu-Lacivertliler evinde Beşiktaş'ı 1-0 yendi. Başakşehir böylece Galatasaray'a 4, Beşiktaş'a 6, Fenerbahçe'ye ise 14 puan fark attı. 3. dakikada Love'un ara pasıyla ceza sahasına giren Lens'in şutu üstten dışarı çıktı. 6. dakikada Visca'nın pasıyla Elia şık bir vuruşla topu ağlara gönderdi. Ancak VAR'ın ofsayt uyarısıyla gol iptal edildi.
EPUREANU HATAYI AFFETMEDİ
18. dakikada Başakşehir'in golü geldi. Visca'nın sağdan kullandığı köşe vuruşunda ceza Epureanu topu filelere gönderdi: 1-0. 38. dakikada Visca sağdan bindirip ceza sahası dışından sert vurdu, top auta çıktı. 41. dakikada Lens'in sol ayağıyla vuruşunda, top savunmaya çarparak kornere gitti.
90+6'DA İNANILMAZ POZİSYON
EPUREANU HATAYI AFFETMEDİ
18. dakikada Başakşehir'in golü geldi. Visca'nın sağdan kullandığı köşe vuruşunda ceza Epureanu topu filelere gönderdi: 1-0. 38. dakikada Visca sağdan bindirip ceza sahası dışından sert vurdu, top auta çıktı. 41. dakikada Lens'in sol ayağıyla vuruşunda, top savunmaya çarparak kornere gitti.
90+6'DA İNANILMAZ POZİSYON
53. dakikada Lens'in ortasında Pektemek'in volesi üstten auta gitti. 57. dakikada Babel'in müthiş şutunu Mert aynı güzellikte kurtardı. 83. dakikada Caner'in ortasında Pepe'nin kafa vuruşu dışarıya çıktı. 90+6. dakikada Love'un kale ağzından şutunu kaleci Mert çıkardı ve maç 1-0 bitti.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
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