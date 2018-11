tutulmuyor!.. Haftaya lider giren Turuncu-Lacivertliler evinde'ıyendi.böylece'a 4,'a 6,'ye ise 14 puan fark attı. 3. dakikada'un ara pasıyla ceza sahasına giren'in şutu üstten dışarı çıktı. 6. dakikada'nın pasıylaşık bir vuruşla topu ağlara gönderdi. Ancak'ın ofsayt uyarısıyla gol iptal edildi.dakikada'in golü geldi.'nın sağdan kullandığı köşe vuruşunda cezatopu filelere gönderdi:. 38. dakikadasağdan bindirip ceza sahası dışından sert vurdu, top auta çıktı. 41. dakikada'in sol ayağıyla vuruşunda, top savunmaya çarparak kornere gitti.

90+6'DA İNANILMAZ POZİSYON

53. dakikada Lens'in ortasında Pektemek'in volesi üstten auta gitti. 57. dakikada Babel'in müthiş şutunu Mert aynı güzellikte kurtardı. 83. dakikada Caner'in ortasında Pepe'nin kafa vuruşu dışarıya çıktı. 90+6. dakikada Love'un kale ağzından şutunu kaleci Mert çıkardı ve maç 1-0 bitti.