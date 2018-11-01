Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası'nda tam yol ilerliyor. Bordo-Mavililer 4. tur mücadelesinde Ankara ekibi Bugsaş'ın konuğu oldu. 2. Lig ekibi karşısına yedek ağırlıklı bir kadroyla çıkan Fırtına maçtan 2-0 galip ayrılarak adını bir üst tura yazdırdı. Maça hızlı bir başlangıç yapan Trabzonspor 26. dakikada golü buldu. Ekuban'ın sol kanattan çalımlarla getirdiği topu tamamlayan Vahid Amiri, Bordo-Mavili takımı 1-0 öne geçirdi. Golden 6 dakika sonra gelişen Trabzonspor atağında Abdülkadir'in kaleciden dönen şutunu tamamlayan Murat Cem'in vuruşunda top Bugsaşsporlu Turgut Selim Özdemir'e çarptı ve ağlarla buluştu. Bu golle Trabzonspor devreyi 2-0 önde kapattı. Maçın ikinci yarısında oyunu kontrolü altında tutan Bordo-Mavililer maçı 2-0 kazanarak turu geçti.
MESSİ'YE BENZETİLMEK BÜYÜK BİR ŞEY
Trabzonspor'un genç yıldızı Abdülkadir kendisinin Messi'ye benzetilmesinin büyük birşey olduğunu söyleyerek, "Onun kadar olmasa da iyi çalışıyorum" dedi.
PERFORMANSLARINDAN ÇOK MEMNUNUM
Ünal Karaman, Bugsaş maçı sonrası, "Futbolcularımın performansından memnunum. Oyuncularımız ciddiyet ve disiplin içerisinde sahada bir duruş gösterdiler" dedi.
MESSİ'YE BENZETİLMEK BÜYÜK BİR ŞEY
Trabzonspor'un genç yıldızı Abdülkadir kendisinin Messi'ye benzetilmesinin büyük birşey olduğunu söyleyerek, "Onun kadar olmasa da iyi çalışıyorum" dedi.
PERFORMANSLARINDAN ÇOK MEMNUNUM
Ünal Karaman, Bugsaş maçı sonrası, "Futbolcularımın performansından memnunum. Oyuncularımız ciddiyet ve disiplin içerisinde sahada bir duruş gösterdiler" dedi.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
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