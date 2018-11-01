  • Spor
  • 01.11.2018
  • Son Güncelleme: 01.11.2018 - 00:57
  • Gazete

, Bugsaş’ı 2 golle geçerek turladı

Bordo-Mavililer, 4. tur maçında Bugsaş önüne yedek ağırlıklı bir kadroyla çıktı. Fırtına’ya galibiyeti getiren golleri ve Turgut Selim (kendi kalesine) kaydetti

Kupada turladı
Ziraat Türkiye Kupası'nda tam yol ilerliyor. Bordo-Mavililer 4. tur mücadelesinde ekibi Bugsaş'ın konuğu oldu. 2. Lig ekibi karşısına yedek ağırlıklı bir kadroyla çıkan Fırtına maçtan 2-0 galip ayrılarak adını bir üst tura yazdırdı. Maça hızlı bir başlangıç yapan Trabzonspor 26. dakikada golü buldu. Ekuban'ın sol kanattan çalımlarla getirdiği topu tamamlayan Vahid Amiri, Bordo-Mavili takımı 1-0 öne geçirdi. Golden 6 dakika sonra gelişen Trabzonspor atağında Abdülkadir'in kaleciden dönen şutunu tamamlayan Murat Cem'in vuruşunda top Bugsaşsporlu Turgut Selim Özdemir'e çarptı ve ağlarla buluştu. Bu golle Trabzonspor devreyi 2-0 önde kapattı. Maçın ikinci yarısında oyunu kontrolü altında tutan Bordo-Mavililer maçı 2-0 kazanarak turu geçti.



'YE BENZETİLMEK BÜYÜK BİR ŞEY
Trabzonspor'un genç yıldızı Abdülkadir kendisinin Messi'ye benzetilmesinin birşey olduğunu söyleyerek, "Onun kadar olmasa da iyi çalışıyorum" dedi.

PERFORMANSLARINDAN ÇOK MEMNUNUM
Ünal , Bugsaş maçı sonrası, "Futbolcularımın performansından memnunum. Oyuncularımız ciddiyet ve disiplin içerisinde sahada bir duruş gösterdiler" dedi.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerSpor HaberleriTrabzonspor, Bugsaş’ı 2 golle geçerek turladı
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR
OYUN tüm oyunlar