  • Spor
  • 31.10.2018 21:35
  • Son Güncelleme: 31.10.2018 - 21:35

maçında skandal hata!

Kupası'nda oynanan - Kırklarelispor maçında kale filelerine çarpan top, gol olarak sayılmadı

Türkiye Kupası maçında skandal hata!

Kupası 4. tur maçında ile Kırklarelispor karşı karşıya gelirken karşılaşmanın 24. dakikasında sahalarda ender görülen bir pozisyon yaşandı.

Yeni Malatyaspor'un kullandığı kornerde Murat Akça'nın kafa vuruşu, kale filelerine çarparak geri döndü. Ancak maçın hakemi Tugay Kaan Numanoğlu, gol kararı vermedi ve karşılaşma kaldığı yerden devam etti.

Hakemin pozisyonu devam etmesinin ardından Yeni Malatyaspor futbolcularının yoğun itirazları oldu.

Ziraat 'nda VAR sistemi olmadığı için pozisyonların tekrarları hakemler tarafından izlenemiyor.



60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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