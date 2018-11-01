G.Saray’dan 5 maçtır gol yemiyor

Kanarya derbi öncesi istatistiklere güveniyor... Sarı-Lacivertliler son yıllarda Galatasaray'a büyük üstünlük kurmuş durumda. Ezeli rakibine ligde 7 maçtır yenilmeyen Fenerbahçe, Cimbom'dan son 5 maçta gol bile yemedi. Sarı-Lacivertliler ayrıca Galatasaray ve Beşiktaş önünde oynadığı 25 maçın 19'unu kaybetmedi. Bu 25 derbide 10 galibiyet, 9 beraberlik alan Fenerbahçe, iki rakibine de 3'er kez kaybetti.

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