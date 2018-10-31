Sakatlara ceza mesajı

Teknik direktör Fatih Terim'in sakatlığı olmasına rağmen Fernando, Onyekuru, Feghouli, Serdar ve Eren'i Malatya'ya götürmesi dikkat çekmişti. Herkes "Takımdaşlık duygusu için böyle bir karar aldı" yorumunu yapmıştı. Ancak Terim'in sakat isimlere ceza vermek için bu uygulamaya gittiği gelen bilgiler arasında.
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