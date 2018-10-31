  • Spor
  • 31.10.2018
  • Son Güncelleme: 31.10.2018 - 00:40
  • Gazete

Sakatlara ceza mesajı

Terim’in 5 sakat futbolcusunu Yeni maçına götürme nedeni ortaya çıktı

Sakatlara ceza mesajı
Teknik direktör Fatih Terim'in sakatlığı olmasına rağmen Fernando, Onyekuru, Feghouli, Serdar ve Eren'i Malatya'ya götürmesi dikkat çekmişti. Herkes "Takımdaşlık duygusu için böyle bir karar aldı" yorumunu yapmıştı. Ancak Terim'in sakat isimlere ceza vermek için bu uygulamaya gittiği gelen bilgiler arasında.
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