  • Spor
  • 31.10.2018
  • Son Güncelleme: 31.10.2018 - 00:44
  • Gazete

Koeman 4’lü defansa geçiyor

’yi derbi maça hazırlayan , daha önce çalıştırdığı takımlarda 4-3-3 ve 4-2-3-1 sistemi ile sahada yer aldı

Koeman 4’lü defansa geçiyor
Phillip Cocu'nun görevine son verilmesinin ardından 'yi derbisine hazırlayan isim olan , Cocu'nun son haftalarda oynattığı 3-5-2 sisteminden vazgeçeceği öğrenildi. Koeman'ın daha önce çalıştırdığı takımları 4-3-3 ve 4-2-3-1 sistemi ile sahaya sürdüğü, cuma günkü derbide de Fenerbahçe'yi büyük bir olasılıkla 4-2-3-1 sistemi ile oynatacağı öğrenildi. 4-4-2 de alternatifler arasında.

Bu arada Fenerbahçe, derbi maçın hazırlıklarını 'nde dün yaptığı çalışma ile sürdürdü. Koeman yönetiminde 1.5 saat süren çalışmada ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından yarı sahada çift kale maç yapıldı. Fenerbahçe, derbi hazırlıklarına bugün yapacağı çalışma ile devam edecek.
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