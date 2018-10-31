Koeman 4’lü defansa geçiyor

Phillip Cocu'nun görevine son verilmesinin ardından Fenerbahçe'yi Galatasaray derbisine hazırlayan isim olan Erwin Koeman, Cocu'nun son haftalarda oynattığı 3-5-2 sisteminden vazgeçeceği öğrenildi. Koeman'ın daha önce çalıştırdığı takımları 4-3-3 ve 4-2-3-1 sistemi ile sahaya sürdüğü, cuma günkü derbide de Fenerbahçe'yi büyük bir olasılıkla 4-2-3-1 sistemi ile oynatacağı öğrenildi. 4-4-2 de alternatifler arasında.
Bu arada Fenerbahçe, derbi maçın hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde dün yaptığı çalışma ile sürdürdü. Koeman yönetiminde 1.5 saat süren çalışmada ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından yarı sahada çift kale maç yapıldı. Fenerbahçe, derbi hazırlıklarına bugün yapacağı çalışma ile devam edecek.
Bu arada Fenerbahçe, derbi maçın hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde dün yaptığı çalışma ile sürdürdü. Koeman yönetiminde 1.5 saat süren çalışmada ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından yarı sahada çift kale maç yapıldı. Fenerbahçe, derbi hazırlıklarına bugün yapacağı çalışma ile devam edecek.
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