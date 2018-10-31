Frey: Savaşmak benim karakterimde var

Fenerbahçe'ye ilk geldiğinde her ne kadar eleştirilse de mücadelesi ve golleriyle dikkat çekmeyen başlayan Frey, Galatasaray derbisine kazanmak istediklerini söyledi. İsviçreli futbolcu, "Takım olarak sahada savaşmamız gereken günlerin içindeyiz. Bu da benim karakterimde var. Takımım için en iyisini yapmaya çalışıyorum. Taraftarımız haklı olarak bize tepkili ama desteklerine de ihtiyacımız var" diye konuştu.

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