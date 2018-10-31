  • Spor
  • 31.10.2018
  • Son Güncelleme: 30.10.2018 - 23:16
  • Gazete

'a 100 milyonluk saat

100 milyonluk saat
Lakabı 'Para' olan ve lüks tutkunluğuyla tanınan boksör , yeni saatiyle dudak uçuklattı. 41 yaşındaki boksör, Jacob&Co isimli dünyaca ünlü markanın saatini alarak "Yok artık" dedirtti. Mayweather, 260 karat elmasla kaplı olan ve tamamı 18 karat beyaz altından saat için tam 18 milyon dolar (100 milyon TL) ödedi.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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