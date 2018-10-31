Sezon başında Real Madrid'den Juventus'a transfer olan Cristiano Ronaldo, Fransız basınına çarpıcı açıklamalarda bulundu. France Football dergisine konuşan yıldız oyuncu, tecavüz suçlamaları konusunda çarpıcı açıklamalarda bulundu.
GERÇEK ÇIKACAK
ABD'li Kathryn Mayorga'nın tecavüz suçlamalarıyla karşı karşıya kalan Ronaldo, "Elbette bu süreç hayatımı etkiledi. Birinin size tecavüzcü dediğini düşünsenize... Bir kız arkadaşım, 4 çocuğum, yaşlanan bir annem, kız kardeşlerim, bir erkek kardeşim ve çok yakın olduğum bir ailem var. Örnek bir insana ait şöhretimden bahsetmiyorum bile. Kim olduğumu ve ne yaptığımı biliyorum" ifadelerini kullandı. Ronaldo ayrıca "Kız arkadaşıma gerekli açıklamaları yaptım. Oğlum ise bunları algılayabilmek için çok küçük. En kötüsü de annem ve kız kardeşlerim... Çok şaşkın ve çok öfkeliler. Onları ilk kez böyle görüyorum. Gerçek bir gün ortaya çıkacak. Bugün beni eleştirenler ve özel hayatımı ortaya sererek sirk gibi kullananlar bunu görecek" dedi.
Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodriguez, ünlü futbolcuya destek çıktı.
SELENA GOMEZ TAHTINI RONALDO'YA KAPTIRDI
Uzun süredir Instagram'da en çok takipçiye sahip ünlü olan Selena Gomez, 3 yıl sonra bu unvanını kaybetti. Juventus forması giyen Cristiano Ronaldo, Instagram hesabında 144 milyon 413 bin 258 takipçiye ulaştı. Böylece Portekizli futbolcu, "Instagram'da en çok takipçiye sahip ünlü" olmayı başardı. ABD'li şarkcı Selena Gomez, 144 milyon 348 bin 638 takipçi ile ikinci sırada yer aldı.
GERÇEK ÇIKACAK
ABD'li Kathryn Mayorga'nın tecavüz suçlamalarıyla karşı karşıya kalan Ronaldo, "Elbette bu süreç hayatımı etkiledi. Birinin size tecavüzcü dediğini düşünsenize... Bir kız arkadaşım, 4 çocuğum, yaşlanan bir annem, kız kardeşlerim, bir erkek kardeşim ve çok yakın olduğum bir ailem var. Örnek bir insana ait şöhretimden bahsetmiyorum bile. Kim olduğumu ve ne yaptığımı biliyorum" ifadelerini kullandı. Ronaldo ayrıca "Kız arkadaşıma gerekli açıklamaları yaptım. Oğlum ise bunları algılayabilmek için çok küçük. En kötüsü de annem ve kız kardeşlerim... Çok şaşkın ve çok öfkeliler. Onları ilk kez böyle görüyorum. Gerçek bir gün ortaya çıkacak. Bugün beni eleştirenler ve özel hayatımı ortaya sererek sirk gibi kullananlar bunu görecek" dedi.
Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodriguez, ünlü futbolcuya destek çıktı.
SELENA GOMEZ TAHTINI RONALDO'YA KAPTIRDI
Uzun süredir Instagram'da en çok takipçiye sahip ünlü olan Selena Gomez, 3 yıl sonra bu unvanını kaybetti. Juventus forması giyen Cristiano Ronaldo, Instagram hesabında 144 milyon 413 bin 258 takipçiye ulaştı. Böylece Portekizli futbolcu, "Instagram'da en çok takipçiye sahip ünlü" olmayı başardı. ABD'li şarkcı Selena Gomez, 144 milyon 348 bin 638 takipçi ile ikinci sırada yer aldı.
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