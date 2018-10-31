  • Spor
  • 31.10.2018
  • Son Güncelleme: 31.10.2018 - 00:28
  • Gazete

Cimbom’un silahı

Derbiye sıkıntılı hazırlanan G.Saray’da Terim’in istatistikleri dikkat çekiyor. İmparator; F.Bahçe, ve ’a karşı son 22 maçın 20’sini kaybetmedi

Cimbom’un silahı Fatih Terim
Sakatlıklar, formsuzluklar ve takım içi sorunlarla sınavına hazırlanan 'da 'in istatistikleri dikkat çekiyor. Tecrübeli teknik adam; Fenerbahçe, ve karşısında çıktığı son 22 maçın 20'ini kaybetmedi. Terim bu maçlarda 11 galibiyet ve 9 beraberlik elde etti. İmparator cuma günü karşılaşacağı Fenerbahçe önünde ise 28. sınavını verecek. Geride kalan 27 derbiden Terim 10 galibiyet çıkardı. 8 maç ise berabere sonuçlandı.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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