Cimbom’un silahı Fatih Terim

Sakatlıklar, formsuzluklar ve takım içi sorunlarla Fenerbahçe sınavına hazırlanan Galatasaray'da Fatih Terim'in istatistikleri dikkat çekiyor. Tecrübeli teknik adam; Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor karşısında çıktığı son 22 maçın 20'ini kaybetmedi. Terim bu maçlarda 11 galibiyet ve 9 beraberlik elde etti. İmparator cuma günü karşılaşacağı Fenerbahçe önünde ise 28. sınavını verecek. Geride kalan 27 derbiden Terim 10 galibiyet çıkardı. 8 maç ise berabere sonuçlandı.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
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