  • Spor
  • 31.10.2018
  • Son Güncelleme: 31.10.2018 - 00:35
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Aslan’a 4 müjde

F.Bahçe maçı öncesi , Serdar, ve Eren büyük oranda iyileşti . ’dan ise iyi haberler gelmedi

Aslan’a 4 müjde
Derbi öncesi Galatasaray'da en çok merak edilen konu, sakat futbolcuların durumu...

BUGÜN ÖNEMLİ
Sarı-Kırmızılılar'a dün 4 müjdeli haber birden geldi. Büyük oranda iyileşen Serdar Aziz, Eren Derdiyok, Onyekuru ve Feghouli takımla beraber ısınma bölümünde yer aldıktan sonra kondisyonerler eşliğinde sahada özel bir çalışma yaptı. 4 futbolcunun da bugün takımla çalışması bekleniyor. Hafif sorunları bulunan Belhanda ve Linnes de idmanın tamamında yer aldı. Fizyoterapist eşliğinde çalışan Fernando'nun ise derbiye yetişme ihtimali oldukça düşük gözüküyor.
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