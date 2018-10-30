  • Spor
  • 30.10.2018 08:47
  • Son Güncelleme: 30.10.2018 - 08:47

Comolli ajan mı? taraftarı faturayı ona kesti

'de yönetim kötü gidişin sorumlusu olarak Cocu'yu gösterip görevden alırken, taraftarlar ve medya ise bunun tam tersini düşünüyor. Yaşanan kötü gidişatın sorumlusunun Comolli olduğu konusunda hemfikir olan taraftarlar, 'un Comolli'yi korumasını sert sözlerle eleştirdi.

Ankaragücü maçında son düdüğün çalmasının hemen ardından kısa bir açıklama ile Cocu'nun gönderildiğini açıklayan Fenerbahçe yönetimine ilk tepki Fener taraftarından geldi. Sanal alemde yönetime verip veriştiren Sarı- Lacivertli taraftarlar, "Cocu'yu hemen kurban ettiniz. Peki o zaman Comolli neden duruyor. Bu transferleri Cocu mu yaptı. Cocu gittiyse Comolli neden duruyor?" ifadelerini kullandılar.

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