Ankaragücü maçında son düdüğün çalmasının hemen ardından kısa bir açıklama ile Cocu'nun gönderildiğini açıklayan Fenerbahçe yönetimine ilk tepki Fener taraftarından geldi. Sanal alemde yönetime verip veriştiren Sarı- Lacivertli taraftarlar, "Cocu'yu hemen kurban ettiniz. Peki o zaman Comolli neden duruyor. Bu transferleri Cocu mu yaptı. Cocu gittiyse Comolli neden duruyor?" ifadelerini kullandılar.