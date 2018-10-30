Usta yorumcu Ali Koçu bombaladı! Gücün Cocuya mı yetti?

Usta yorumcu Ali Koç'u bombaladı! "Gücün Cocu'ya mı yetti?"
Fenerbahçe Yönetimi Cocu'yu kovdu, taraftarlar ise faturayı Comolli'ye kesti. Transferdeki başarısızlığın sebebi olarak Comolli gösterildi.
30 Ekim 2018 Salı, 08:14:31 Güncelleme: 08:23:34
HAZIRLIKSIZ GELMİŞ!
Comolli'nin sportif direktörlük görevine getirilmeden önce hiçbir hazırlığının olmadığı, 100 kişilik futbolcu havuzunun inandırıcı olmadığını söyleyen taraftarlar, "Cocu bile takımın başına son anda getirildi. Comolli takıma hiç dokunmasa daha iyiydi. Mevcut kimyayı da bozdu" dediler.
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