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Terim çıldırdı

’un arka arkaya gelen golleri Terim’i küplere bindirdi. Tecrübeli hoca devre arası takıma fırça attı

Terim çıldırdı
Fatih Terim küplere bindi... Galatasaray Teknik Direktörü, Trabzonspor maçında yenen goller ve arka arkaya yapılan savunma hataları nedeniyle futbolcularına büyük tepki gösterdi. Erken gelen golden sonra kulübeden takıma talimatlar yağdıran tecrübeli hoca skor 3-0 olduktan sonra adeta isyan etti.

DEVRE ARASINDA BÜYÜK TEPKİ
Karşılaşmanın devre arasında futbolcularına soyunma odasında tepki gösteren 'in yapılan hatalar nedeniyle takıma fırça attığı gelen bilgiler arasında.

TAKIMIMI HİÇ TANIYAMADIM
Maçın 2. yarısında daha sakin olduğu görülen Terim karşılaşma sonrası, "Futbolcularımı tanıyamadım" dedi.

DERS ÇIKARACAĞIZ
Trabzonspor'un çok iyi bir futbol sergilediğini ifade eden Terim, "Şimdi bu maçı unutarak hatalarımızdan ders çıkaracağız" diye konuştu.
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