Maçın en önemli anlarından birisi 30. dakikada yaşandı... Galatasaray'ın tartışılan yıldızı Younes Belhanda direkt kırmızı kartla oyundan atıldı. Trabzonsporlu Yusuf Yazıcı'nın ayak bileğine basan Faslı yıldız büyük bir sorumsuzluk örneğine imza attı. Belhanda en az 3 maç ceza alacak.
Sorumsuz Belhanda
Performansı tartışma konusu olan Belhanda 30. dakikada Yusuf’un ayağına bastı
Etiketler: belhanda , Galatasaray
- 02 Eylül 2018, Pazar
- Gazete
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