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Sorumsuz

Performansı tartışma konusu olan 30. dakikada Yusuf’un ayağına bastı

Sorumsuz Belhanda
Maçın en önemli anlarından birisi 30. dakikada yaşandı... Galatasaray'ın tartışılan yıldızı Younes Belhanda direkt kırmızı kartla oyundan atıldı. Trabzonsporlu Yusuf Yazıcı'nın ayak bileğine basan Faslı yıldız büyük bir sorumsuzluk örneğine imza attı. Belhanda en az 3 maç ceza alacak.
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