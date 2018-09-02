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Fırtına değil kasırga

Henüz 3. dakikada Onazi ile öne geçen Bordo-Mavililer, 25’te ile farkı ikiye çıkardı. dağıldı. 45’te yine sahneye Nwakaeme çıktı... 90. dakikada ise yeni transfer perdeyi kapattı

Fırtına değil kasırga
Haftanın maçında zafer Trabzonspor'un... Bordo-Maviviler evinde konuk ettiği ezeli rakibi Galatasaray 4-0 yenerek puanını 7'ye çıkardı. İlk mağlubuyetini alan Cimbom ise 9 puanra kaldı. 3. dakikada Rodallega'nın şutunda Galatasaray defansından dönen topa çok sert vuran Onazi, Trabzonspor'u öne geçirdi: 1-0.

GOLLER ARKA ARKAYA GELDİ
25. dakikada Trabzonspor farkı 2'ye çıkardı. Yusuf Yazıcı, Mariano'dan sıyrılarak topu Nwakaeme'ye aktardı. Yıldız futbolcunun sert şutunda savunmada Ahmet Çalık'a top filelere gitti: 2-0.

NWAKAEME DEFANSI İPE DİZDİ
30. dakikada Belhanda kırmızı kartla oyun dışına gönderildi. 45+2. dakikada Nwakaeme rakiplerinden bir bir sıyrıyıp süper bir gol attı: 3-0. 90+3'te Nwakaeme hazırladı, Ekuban gol perdesini kapattı: 4-0.
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