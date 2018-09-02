Fırtına değil kasırga

Haftanın maçında zafer Trabzonspor'un... Bordo-Maviviler evinde konuk ettiği ezeli rakibi Galatasaray'ı 4-0 yenerek puanını 7'ye çıkardı. İlk mağlubuyetini alan Cimbom ise 9 puanra kaldı. 3. dakikada Rodallega'nın şutunda Galatasaray defansından dönen topa çok sert vuran Onazi, Trabzonspor'u öne geçirdi: 1-0.



GOLLER ARKA ARKAYA GELDİ

25. dakikada Trabzonspor farkı 2'ye çıkardı. Yusuf Yazıcı, Mariano'dan sıyrılarak topu Nwakaeme'ye aktardı. Yıldız futbolcunun sert şutunda savunmada Ahmet Çalık'a top filelere gitti: 2-0.



NWAKAEME DEFANSI İPE DİZDİ

30. dakikada Belhanda kırmızı kartla oyun dışına gönderildi. 45+2. dakikada Nwakaeme rakiplerinden bir bir sıyrıyıp süper bir gol attı: 3-0. 90+3'te Nwakaeme hazırladı, Ekuban gol perdesini kapattı: 4-0.