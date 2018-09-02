Sivas sonunu getiremedi

Süper Lig'in 4. haftasında Akhisarspor sahasında konuk ettiği Sivasspor ile 1-1 berabere kaldı. Evsahibi takım ilk 15 dakikada etkili bir futbol ortaya koydu. Ancak Sivas bu dakikadan sonra dengeyi kurdu. Maçın ilk devresinde 2 takım zaman zaman pozisyonlar bulsa da ilk yarı 0-0 berabere sonuçlandı. 46'da Ziya'nın pasında Kone topu ağlara yolladı: 0-1. 82'de Güray'ın içeriye çevirdiği topa Regattin yakın mesafeden vurarak skora denge getirdi. 90'da Bilal'in sert şutunu Ali Şaşal nefis bir refleksle çeldi ve Akhisar bir golden oldu. Karşılaşma 1-1 berabere bitirken iki takım 1'er puan aldı.