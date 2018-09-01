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Cocu kadroyu sil baştan değiştiriyor

Sezona kötü sonuçlarla merhaba diyen Fenerbahçe'de teknik direktör Phillip Cocu Kayserispor maçında kadroda revizyona gidiyor.

1 Eylül 2018 Cumartesi, 10:00:33
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Cocu kadroyu sil baştan değiştiriyor

Yeni sezona Bursaspor galibiyeti ile başlayan ve ardından Yeni Malatyaspor ile Göztepe yenilgisi yaşayan Fenerbahçe'de Phillip Cocu, Kayserispor maçında sahaya süreceği ilk 11 merak konusu...

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Cocu kadroyu sil baştan değiştiriyor

Transferin son döneminde kadrosuna Reyes, Harun, Jailson ve Benzia'yı dahil eden sarı lacivertliler, kadroda bu isimlere yer verecek mi?

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Cocu kadroyu sil baştan değiştiriyor

Fenerbahçe teknik direktörü antrenmanlarda değişimin sinyalini verdi. Harun Tekin'in gelir gelmez eldivenleri Volkan Demirel'den alması, Reyes'in antrenmandaki performansı Cocu'yu etkiledi. İşte Kayserispor maçında Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i...

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Cocu kadroyu sil baştan değiştiriyor

Harun Tekin

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Cocu kadroyu sil baştan değiştiriyor

Isla

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