Transferin netleşmemesi düzenimizi etkiliyor

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Partizan'ı yenerek eledikleri için çok mutlu olduğunu söyledi. Tecrübeli hoca, oyun alarak bir sıkıntıları olmadığını söyleyerek, "Ama gol yeme konusunda sıkıntımız var. Bugün (Dün) yemedik gerçi. Takımda gidecek ve gideceklerin de belli olmaması takım düzenini etkiliyor" ifadesini kullandı.
LOVE GİDECEK
Vagner Love'un ayrılacak gibi göründüğünü söyleyen Güneş, "Babel'in son dönemde dikkat dağınıklığı var. Oyuncular iyi niyetli ama dalgalanmalar oluyor. Bu süreçte puan kaybetmeyi beklemiyorduk ama ligde kaybettik" ifadesini kullandı
LOVE GİDECEK
Vagner Love'un ayrılacak gibi göründüğünü söyleyen Güneş, "Babel'in son dönemde dikkat dağınıklığı var. Oyuncular iyi niyetli ama dalgalanmalar oluyor. Bu süreçte puan kaybetmeyi beklemiyorduk ama ligde kaybettik" ifadesini kullandı
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