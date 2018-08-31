UEFA Avrupa Ligi'nde 2018- 2019 sezonu grup kuralarının çekimi bugün yapılacak. Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en önemli ikinci organizasyonu UEFA Avrupa Ligi'nde gruplar bugün Monaco'da saat 14.00'te çekilecek kuranın ardından belli olacak. Kura çekimine Beşiktaş, F.Bahçe ve Akhisar katılacak.
BEŞİKTAŞ BİRİNCİ TORBADA
Monaco'daki kura çekimine Beşiktaş 1. torbadan katılacak. Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'ne 2. torbadan katılırken geçtiğimiz sezon Türkiye Kupası'nı kazanan Akhisar kurada 4. torbada yer alacak.
KURAYA 48 EKİP KATILACAK
48 takımın yer alacağı grup aşamasında takımlar 4'erli 12 gruba ayrılacak. Torbalar kulüplerin UEFA'daki sıralamasına göre belirlenecek. Avrupa Ligi'nde aynı ülkenin takımları birbiriyle aynı grupta olamayacak.
İLK 2 SIRAYI ALMAK ÖNEMLİ
Avrupa Ligi'nde grup maçları 20 Eylül'de başlayıp 13 Aralık'ta sona erecek. Gruplarında ilk 2 sırayı alan takımlar bir üst tura yükselecek. Final maçı 29 Mayıs'ta Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de oynanacak.
BEŞİKTAŞ BİRİNCİ TORBADA
Monaco'daki kura çekimine Beşiktaş 1. torbadan katılacak. Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'ne 2. torbadan katılırken geçtiğimiz sezon Türkiye Kupası'nı kazanan Akhisar kurada 4. torbada yer alacak.
KURAYA 48 EKİP KATILACAK
48 takımın yer alacağı grup aşamasında takımlar 4'erli 12 gruba ayrılacak. Torbalar kulüplerin UEFA'daki sıralamasına göre belirlenecek. Avrupa Ligi'nde aynı ülkenin takımları birbiriyle aynı grupta olamayacak.
İLK 2 SIRAYI ALMAK ÖNEMLİ
Avrupa Ligi'nde grup maçları 20 Eylül'de başlayıp 13 Aralık'ta sona erecek. Gruplarında ilk 2 sırayı alan takımlar bir üst tura yükselecek. Final maçı 29 Mayıs'ta Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de oynanacak.
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