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bu kez ikincilikle yetindi

Ramil Guliyev bu kez ikincilikle yetindi
Milli Atletimiz , 'in GP'sinde yarışında 19.98'lik derecesiyle ikinci oldu. Zürih'te 200 metrede dünya ve Avrupa şampiyonu Ramil Guliyev, 19.98'le 2. oldu. Guliyev, ABD'li Lyles'ın arkasında kaldı. Lyles, 4 birincilikle Zürih'e geldi.
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