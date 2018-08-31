Milli Atletimiz Ramil Guliyev, Diamond League'in Belçika GP'sinde 200 metre yarışında 19.98'lik derecesiyle ikinci oldu. Zürih'te 200 metrede dünya ve Avrupa şampiyonu Ramil Guliyev, 19.98'le 2. oldu. Guliyev, ABD'li Lyles'ın arkasında kaldı. Lyles, 4 birincilikle Zürih'e geldi.
Ramil Guliyev bu kez ikincilikle yetindi
Etiketler: Ramil Guliyev , Milli atlet , Diamond League , Belçika , 200 metre
- 31 Ağustos 2018, Cuma
- Gazete
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