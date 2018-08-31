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eski gücünden uzak

Geçen sezon ’tan 2 maçta 1 puan alabilmişlerdi

Porto eski gücünden uzak
Portekiz şampiyonu Porto geçtiğimiz sezon Beşiktaş'la aynı grupta yer almıştı. Porto evinde 3-1 kaybederken, İstanbul'da 1-1'lik beraberlik almıştı. Lacivert-Beyazlılar'ın en pahalı transferi Newcastle'dan 8 milyon Euro'ya alınan Chancel Mbemba oldu. Takımda Alex Telles, Yacine Brahimi ve Aboubakar gibi önemli isimler bulunuyor. 'nın kalesini Casillas koruyor.
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