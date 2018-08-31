Forvet transferi için büyük uğraş veren Galatasaray dün de hedefe ulaşamadı... Bu gece saat 24.00'de sona erecek olan transfer dönemi kapanmadan Sarı- Kırmızılılar'ın hamle yapıp yapamayacağı merak konusu... Niasse, Okaka, Niang ve Sakho gibi isimlerde temas halinde olan Galatasaray dün son olarak Andreas Cornelius'la masaya oturdu. Yönetim, Atalanta'da oynayan Danimarkalı yıldızı bitirmeye çalışıyor. Öte yandan Başkan Mustafa Cengiz, "Çok kısıtlı zamanımız var. Forvet için çabalıyoruz. Ücreti uygun, başarıya aç, karakteri düzgün futbolcular peşindeyiz. Olursa olur, olmazsa Ocak ayında olur" dedi.
Aslan’ın gözü Cornelius’ta
Yönetim transferin son gününde Danimarkalı forveti bitirmeye çalışacak
Etiketler: yönetim , Danimarkalı , Galatasaray , mustafa cengiz , Sarı Kırmızılılar , transfer
- 31 Ağustos 2018, Cuma
- Gazete
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