Nefes nefese 48 saat

Kadroya iki forvet takviyesi yapmayı hedefleyen Galatasaray'da son 48 saate girildi. Transfer için büyük uğraş veren Sarı-Kırmızılılar şu anda 6 isimle pazarlık masasında. Teknik direktör Fatih Terim özellikle Şampiyonlar Ligi'ni düşünerek kaliteli bir forvet alınması konusunda ısrarını sürdürüyor.
PAZARLIKLAR DEVAM EDİYOR
Şu anda yöneticiler Tottenham'lı Fernando Llorente ve West Ham'lı Javier Hernandez'den birisini bitirmek için büyük çaba harcıyor. Çizme basını ise Torino'lu Mbaye Niang'a teklif yapıldığını yazıyor.
ÖNCE KALİTE SONRA ALTERNATİF
Yönetimin hedefi, bu üç kaliteli isimden birisini alıp, ardından alternatif forveti bitirmek... Oumar Niasse, Stefano Okaka Chuka ve Diafra Sakho ile görüşmeler çok olumlu bir şekilde ilerliyor.
BU AKŞAM GELEBİLİRLER!
Bu üç ismin transferini de kesin gören Galatasaray, şu anda Fatih Terim'in istediği kalitede bir forveti bitirmeye çalışıyor. Sarı-Kırmızılılar'ın bu akşam 1 ya da 2 ismi İstanbul'a getirmesi bekleniyor.
PAZARLIKLAR DEVAM EDİYOR
Şu anda yöneticiler Tottenham'lı Fernando Llorente ve West Ham'lı Javier Hernandez'den birisini bitirmek için büyük çaba harcıyor. Çizme basını ise Torino'lu Mbaye Niang'a teklif yapıldığını yazıyor.
ÖNCE KALİTE SONRA ALTERNATİF
Yönetimin hedefi, bu üç kaliteli isimden birisini alıp, ardından alternatif forveti bitirmek... Oumar Niasse, Stefano Okaka Chuka ve Diafra Sakho ile görüşmeler çok olumlu bir şekilde ilerliyor.
BU AKŞAM GELEBİLİRLER!
Bu üç ismin transferini de kesin gören Galatasaray, şu anda Fatih Terim'in istediği kalitede bir forveti bitirmeye çalışıyor. Sarı-Kırmızılılar'ın bu akşam 1 ya da 2 ismi İstanbul'a getirmesi bekleniyor.
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