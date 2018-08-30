Nefes nefese 48 saat

iki forvet takviyesi yapmayı hedefleyen'da songirildi. Transfer için büyük uğraş verenşu andapazarlık masasında. Teknik direktörözellikle'ni düşünerek kaliteli bir forvet alınması konusunda ısrarını sürdürüyor.anda yöneticilerve'den birisini bitirmek için büyük çaba harcıyor.basını ise'a teklif yapıldığını yazıyor.hedefi, bu üç kaliteli isimden birisini alıp, ardından alternatif forveti bitirmek...ile görüşmeler çok olumlu bir şekilde ilerliyor.üç ismin transferini de kesin gören, şu anda'in istediği kalitede bir forveti bitirmeye çalışıyor. Sarı-Kırmızılılar'ın bu akşam'a getirmesi bekleniyor.