Yol Durumu
  1. Nefes nefese 48 saat
  2. Kalpler Monaco’da atacak!

Komşu kapıyı çaldı!

Feghouli’yi kadrosuna katmak isteyen , ’a kiralama teklifini yaptı... Gözler Terim ve yıldızın kararında

Komşu kapıyı çaldı!
Fatih Terim'in ilk 3 haftada sadece 6 dakika forma şansı verdiği Sofiane Feghouli'ye Olympiakos'tan resmi teklif geldi. Yunan kulübü, Galatasaray'la temasa geçerek Cezayirli yıldızı 1 yıllığına kiralamak istediğini bildirdi. Yönetimin 3.8 milyon Euro'luk maaşı nedeniyle Feghouli'nin ayrılığına sıcak baktığı ancak son kararı Fatih Terim ve yıldız futbolcunun vereceği belirtildi. Feghouli'nin aynı maaşı alması durumunda Yunanistan'a gidebileceği belirtiliyor. Terim de rotasyonun geniş olması nedeniyle transferi onaylayabilir.
Etiketler: , , , ,
  • 30 Ağustos 2018, Perşembe
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar