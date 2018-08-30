Fatih Terim'in ilk 3 haftada sadece 6 dakika forma şansı verdiği Sofiane Feghouli'ye Olympiakos'tan resmi teklif geldi. Yunan kulübü, Galatasaray'la temasa geçerek Cezayirli yıldızı 1 yıllığına kiralamak istediğini bildirdi. Yönetimin 3.8 milyon Euro'luk maaşı nedeniyle Feghouli'nin ayrılığına sıcak baktığı ancak son kararı Fatih Terim ve yıldız futbolcunun vereceği belirtildi. Feghouli'nin aynı maaşı alması durumunda Yunanistan'a gidebileceği belirtiliyor. Terim de rotasyonun geniş olması nedeniyle transferi onaylayabilir.
Komşu kapıyı çaldı!
Feghouli’yi kadrosuna katmak isteyen Olympiakos, Galatasaray’a kiralama teklifini yaptı... Gözler Terim ve Cezayirli yıldızın kararında
Etiketler: Fatih Terim , Olympiakos , Galatasaray , Yunanistan , Cezayirli
- 30 Ağustos 2018, Perşembe
- Gazete
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