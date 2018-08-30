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En doğru yerdeyim

4 yıllık imza atan Reyes,”Benim için en doğru yerdeyim” dedi... Frey ise “Savaşan bir forvetim” diye konuştu

En doğru yerdeyim
Fenerbahçe, yeni leri Diego Reyes ve Michael Frey'e basın önünde imza attırdı. İmza törenine katılan sportif direktör Comolli, "Transferde aktifiz. 2-3 bölge için arayışlarımız sürüyor" dedi. 4 yıllık imza atan Reyes, "Cocu beni Dünya Kupası öncesinde PSV'ye istemişti. Şimdi burada kendisiyle buluştuk. Şu an en doğru yerdeyim" diye konuştu. Frey ise savaşçı bir forvet olduğunu belirterek, "Taraftarın önüne çıkmak için sabırsızım" açıklamasını yaptı.
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  • 30 Ağustos 2018, Perşembe
  • Gazete
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