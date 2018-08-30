Fenerbahçeli taraftarların yönetime ve sportif direktör Damien Comolli'ye öfkesi büyüyor... Comolli'nin dün Frey ve Reyes için düzenlenen imza töreninde "İstediğimiz 7 oyuncuyu kadromuza kattık. Bence transferde başarılıyız" demesi taraftarları isyan noktasına getirdi. Gazetemize attıkları maillerle duygularını dile getiren taraftarlar, "Transferin bitimine 2 gün var orta sahamız bomboş. Sol bekte Hasan Ali oynuyor. Defansta büyük sıkıntılar var. Bu şekilde nasıl şampiyon olacağız" ifadesini kullandı.
Bunun neresi başarı!
Comolli, “7 kişi aldık, transferde başarılıyız” dedi... Taraftarlar “Bizimle dalga mı geçiyor” yanıtını verdi
- 30 Ağustos 2018, Perşembe
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.