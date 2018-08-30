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Bunun neresi başarı!

, “7 kişi aldık, de başarılıyız” dedi... Taraftarlar “Bizimle dalga mı geçiyor” yanıtını verdi

Bunun neresi başarı!
Fenerbahçeli taraftarların yönetime ve sportif direktör Damien Comolli'ye öfkesi büyüyor... Comolli'nin dün Frey ve Reyes için düzenlenen imza töreninde "İstediğimiz 7 oyuncuyu kadromuza kattık. Bence transferde başarılıyız" demesi taraftarları isyan noktasına getirdi. Gazetemize attıkları maillerle duygularını dile getiren taraftarlar, "in bitimine 2 gün var orta sahamız bomboş. Sol bekte Hasan Ali oynuyor. Defansta büyük sıkıntılar var. Bu şekilde nasıl şampiyon olacağız" ifadesini kullandı.
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  • 30 Ağustos 2018, Perşembe
  • Gazete
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